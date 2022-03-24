Російські окупанти обшукали і обікрали квартиру Каті Гандзюк у Херсоні

Напередодні з її номера телефону невідомі дзвонили до батька Катерини.

В Херсоні окупанти виламали двері і проникли у квартиру активістки Катерини Гандзюк, повідомляє Watchers.

Російські військові прийшли до квартири родини Гандзюк. Сусіди сказали окупантам, що тут ніхто не проживає. Ті відповіли, що їм це відомо, але вони керуються загрозами "російській державності".

Тоді з вигуками "іменем російської федерації" загарбники виламали двері до квартири і почали незаконний обшук.

Через декілька годин окупанти напакували декілька великих сумок речами з квартири і пішли геть.

Друзі активістки повідомили журналістам, що 18 березня помітили у месенджерах появу номера телефону Катерини - невідомі зареєстрували його у Viber i Telegram. Проте додзвонитися не вдалося - номер відімкнули.

Згодом з'ясувалося, що з цього номера невідомі телефонували до батька Катерини Віктора Гандзюка. Розмову не починали, просто мовчали у трубку.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Підозрюють у вчиненні злочину Владислава Мангера та Олексія Левіна. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

3 березня Мангер оприлюднив заяву з проханням вступити до лав ЗСУ.