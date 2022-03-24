Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
ГоловнаНовини -

Російські окупанти обшукали і обікрали квартиру Каті Гандзюк у Херсоні

Напередодні з її номера телефону невідомі дзвонили до батька Катерини.

Російські окупанти обшукали і обікрали квартиру Каті Гандзюк у Херсоні
Фото: Макс Требухов

В Херсоні окупанти виламали двері і проникли у квартиру активістки Катерини Гандзюк, повідомляє Watchers.

Російські військові прийшли до квартири родини Гандзюк. Сусіди сказали окупантам, що тут ніхто не проживає. Ті відповіли, що їм це відомо, але вони керуються загрозами "російській державності".

Тоді з вигуками "іменем російської федерації" загарбники виламали двері до квартири і почали незаконний обшук. 

Через декілька годин окупанти напакували декілька великих сумок речами з квартири і пішли геть.

Друзі активістки повідомили журналістам, що 18 березня помітили у месенджерах появу номера телефону Катерини - невідомі зареєстрували його у Viber i Telegram. Проте додзвонитися не вдалося - номер відімкнули.

Згодом з'ясувалося, що з цього номера невідомі телефонували до батька Катерини Віктора Гандзюка. Розмову не починали, просто мовчали у трубку.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Підозрюють у вчиненні злочину Владислава Мангера та Олексія Левіна. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

3 березня Мангер оприлюднив заяву з проханням вступити до лав ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також