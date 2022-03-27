На Херсонщині окупанти викрали місцевого жителя

Де зараз викрадений - невідомо.

У тимчасово окупованій російськими військами Голопристанській громаді, що на Херсонщині, військові РФ викрали місцевого мешканця.

Про це повідомив у Facebook голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич.

«На жаль, продовжується ця практика — вчора ми недорахувалися на території нашої громади ще одного жителя», — сказав міський голова.

Де нині перебувають викрадена людина — невідомо.

За словами Бабича, всю інформацію про викрадення людей фіксують й дані направляють у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

«Женевську конвенцію ніхто не скасовував, за ці злочини доведеться відповідати», — сказав мер.

Нагадаємо, що на Херсонщині увечері 25 березня окупанти викрали активіста Олега Козлова.

Також російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську (Запорізька область).