​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти викрали місцевого жителя

Де зараз викрадений - невідомо.

На Херсонщині окупанти викрали місцевого жителя
Фото: Сили оборони Запорізького краю

У тимчасово окупованій російськими військами Голопристанській громаді, що на Херсонщині, військові РФ викрали місцевого мешканця.

Про це повідомив у Facebook голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич.

«На жаль, продовжується ця практика — вчора ми недорахувалися на території нашої громади ще одного жителя», — сказав міський голова.

Де нині перебувають викрадена людина — невідомо.

За словами Бабича, всю інформацію про викрадення людей фіксують й дані направляють у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

«Женевську конвенцію ніхто не скасовував, за ці злочини доведеться відповідати», — сказав мер. 

Нагадаємо, що на Херсонщині увечері 25 березня окупанти викрали активіста Олега Козлова.

Також російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську (Запорізька область).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також