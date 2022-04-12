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На Сумщині з російського полону звільнили подружжя

Чоловік з жінкою були захоплені окупантами від початку квітня.

На Сумщині з російського полону звільнили подружжя
Фото: Дмитро Живицький

На Сумщині з російського полону звільнили подружжя. Чоловіка і жінку викрали окупанти на початку квітня. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"На початку місяця орки незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятору на території Курської області. Сьогодні, 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на території Маріупольського морського торгівельного порту російські військові взяли в заручники екіпаж суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. Наразі 18 моряків - громадян України - вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

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