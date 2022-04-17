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Одеські пляжі залишаються замінованими, - ДСНС

Рятувальники закликали мешканців регіону не вірити фейкам.

Одеські пляжі залишаються замінованими, - ДСНС
Фото: EPA/UPG

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області закликає мешканців регіону не відвідувати пляжі, оскільки вони все ще залишаються замінованими.

Про це повідомила пресслужба управління ДСНС.

"Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою. Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили.

"Вкотре наголошуємо: у жодному випадку не пересувайтеся по території узбережжя та пляжами Одеси i області. Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено – вони заміновані!" - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні в ЗСУ заявили, що ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем. Військово-Морські сили разом з побратимами готові до відсічі російського окупанта.

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