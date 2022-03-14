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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 26 березня

Президент вніс до парламенту відповідний законопроєкт.

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 26 березня
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня.

Відповідний законопроєкт президент вніс до парламенту.

На сайті Ради зазначається, що наразі документ направлено на розгляд Комітету. Документ оголошується через засоби масової інформації та набираєє чинності з дня його опублікування.

Законопроєктом передбачається, що "термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 ранку 26 березня 2022 року строком на 30 діб".

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія здійснила військове вторгнення в Україну і почала обстрілювати міста та села, об'єкти інфраструктури. Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан.

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