ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов закликав Державне бюро розслідувань слухати військове командування ЗСУ.

Так він відреагував на відкриття кримінальної справи проти Сергія Пашинського щодо протитанкових ракетних комплексів "Стугна" і "Корсар".

На своїй Facebook-сторінці Бутусов оприлюднив подробиці справи.

"Слідчий ДБР Петрухін сьогодні разом зі спецназом ДБР розшукує Пашинського через справу, пов'язану з протитанковими ракетними комплексами "Стугна" та "Корсар". Як виявляється, напередодні війни Пашинський за сприяння КБ "Луч" розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК "Стугна" та "Корсар" з числа добровольців. Серед яких, зокрема, є колишній народний депутат Тетяна Чорновіл, яка під час російської агресії знищила два російські танки з відеопідтвердженням цих результатів", - повідомив Бутусов.

За його словами, перед початком вторгнення Росії Сергій Пашинський за погодженням з керівником держпідприємства "Київське конструкторське бюро "Луч" організував своєчасне вивезення з заводу великої кількості протитанкових ракет, які виготовляло підприємство, зазначив журналіст.

Замовлення зробила одна з арабських країн, бо "замовлення на ракети та пускові установки Міноборони України перед війною не зробило і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками. Завдяки цьому цінне озброєння було збережено від російських ударів", - повідомив Бутусов.

"На початку війни за наказом головкома ЗСУ Валерія Залужного була створена окрема військова частина для застосування ракетних комплексів з арабського замовлення, у яких екран був арабською мовою... З першого дня війни цей підрозділ виконує бойові завдання та має на різних напрямках десятки підтверджених відеозаписом знищених цілей. Їх кидають на важливі напрямки, на одному з них я перебуваю зараз сам і можу засвідчити високі оцінки командирів ЗСУ їхньої роботи", - зазначив журналіст.

Він заявив, що "ДБР перед тим, як порушувати справу щодо протитанкових комплексів та обставин їхнього вивезення, має звернутись до головкома ЗСУ В. Залужного й отримати інформацію, куди та як застосовуються арабські "Стугни" та "Корсари" і чи є в головнокомандувача зауваження щодо озброєння за арабським контрактом".

"Навіщо ви лізете не у свою справу? Хто вам це сказав? Якщо керівництву ДБР і його спецназу хочеться зараз зробити важливу справу та показати, що вони керуються державними інтересами, то їм краще виїхати затримувати злочинців у Гостомелі, Бородянці, Мощуні та Бучі, там їх багато, і саме цим можна довести свій професіоналізм. А зараз війна, і ви маєте підпорядковуватись і слухати військове командування, бо саме військові захищають ваше безпечне та безглузде існування в теплих кабінетах", - резюмував Бутусов.

Оновлення. ДБР спростувало інформацію про те, що Сергія Пашинського переслідують через передачу ЗСУ ПЗРК «Стугна». Про це бюро повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці.

«ДБР розслідує кримінальне провадження, в якому фігурує Сергій Пашинський, однак воно жодним чином не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК «Стугна», - йдеться у повідомленні.

Також у ДБР додають, що в рамках кримінального провадження стосовно Пашинського дійсно проводяться слідчі дії, але вони не стосуються інформації, яку поширив Юрій Бутусов.