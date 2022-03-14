На Миколаївщині через пожежу на газороздільній станції концентрація одоранта у повітрі перевищувала норму у 15 разів. Про це повідомляє Оператор газотранспортної системи України.

"Внаслідок бомбардування Миколаєва на території лінійно-виробничого управління вибухом були пошкоджені адміністративна будівля, котельня та інші прилеглі будови. Але наймасштабнішим за наслідками пошкодженням стала пожежа через потрапляння уламків снаряду у склад зберігання одоранту на газорозподільній станції. Після пожежі концентрація одоранта у повітрі перевищувала норму хімічних речовин у 15 разів", - йдеться у повідомленні.

Оператор ГТС зазначає, що працівники Миколаївського ПМ ліквідували небезпеку, попри обстріли окупантів.

Нагадаємо, що 2 березня оператор ГТС України був змушений припинити постачання газу в місті Вознесенськ Миколаївської області, де внаслідок обстрілу росіянами було пошкоджено розподільні мережі.