Місцеві розповідали - були свідками, як росіяни самі по собі гатили артилерією, наражаючи на небезпеку селян.

Росіяни захопили с. Лукашівка, що біля Чернігова, в перші дні повномасштабного вторгнення. Звідси обстрілювали як Чернігів, так й інші населені пункти, влаштували в місцевому храмі склад з боєприпасами.

Подробиці окупації села оприлюднили на Facebook-сторінці оперативного командування "Північ".

Окупанти виганяли жителів із їхніх домівок, займали їхні подвір'я і викрадали людей.

За словами місцевої жительки Антоніни, росіяни навідалися до її сусідів - молодого подружжя. "Йому десь за тридцять, їй десь так, дитинка, синочок, в третій клас ходить. Я не знаю, що їм не сподобалося, та вони Сашка забрали під зброєю до свого лігва. Дружина його до останнього дня ходила, намагалася дізнатися, що із ним. А вони посміхалися і знущалися із неї: "Скоро прийдет". Так його й подосі немає, може й неживий вже", - каже жінка.

Вона зауважує - жителі Лукашівки декілька разів були свідками, як росіяни самі по собі стріляли з артилерії, при цьому наражали на небезпеку людей. Її односельчанка Галина розповіла, що одного разу людей врятував вистріл сигнальної ракети.

"Вони захопили мою хату, а ми сиділи в підвалі поруч. І от, одного дня, стріляли так сильно, що ми вже й з життям прощалися. Один з них вибіг на вулицю та пульнув "червону" сигнальну ракету. І все стихло одразу! Я його почала бити, кажу, це ж ви, сволота, самі по собі стріляли! Зв’язку ж у них між собою не було", - розповідає Галина.

Антоніна каже - живе біля церкви, тож бачила, як храм окупанти зробили складом для боєприпасів. Звідси обстрілювали Чернігів та інші населені пункти.

"Надвечір перед тим, як нас звільнили на Теплого Олексія, я підійшла до вікна, глянула на хрест на куполі і кажу: святая церква! Спаси нас і звільни від ворогів! І, уявляєте, наступного дня точно їх розбили! Як раз на велике свято!", - ділиться спогадами жителька Лукашівки.

Хоч храм зазначив часткових руйнувань - пошкоджено купол та оздоблення всередині, жителі обіцяють відноіити святиню. Нині вона стала є місцевим оберігом та визначними місцем.

Нагадаємо, 31 березня Генштаб підтвердив, що українська армія звільнила від російських загарбників два села у Чернігівській області - Слободу та Лукашівку.