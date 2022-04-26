Уже 217 дітей загинуло в Україні від рук російських окупантів, - Офіс Генпрокурора

За офіційними даними 217 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії. Понад 391 - поранено.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в ГПУ.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 127,
- Київській - 114,
- Харківській - 93,
- Чернігівській - 66,
- Херсонській - 44,
- Миколаївській - 43,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
"25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років", - додали в Офісі Генпрокурора.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст зазнали пошкоджень 1508 закладів освіти. При цьому 102 з них зруйновані повністю.
Нагадаємо, в Донецькій області на Великдень від обстрілів росіян загинули двоє дітей. А в Маріуполі обірвалося життя двох маленьких артисток театру "Концепція".