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Уже 217 дітей загинуло в Україні від рук російських окупантів, - Офіс Генпрокурора

Це за офіційними даними. Понад 391 - поранено.

Уже 217 дітей загинуло в Україні від рук російських окупантів, - Офіс Генпрокурора
Фото: Владислав Кузніченко

За офіційними даними 217 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії. Понад 391 - поранено.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в ГПУ.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 127, 
  • Київській - 114, 
  • Харківській - 93, 
  • Чернігівській - 66, 
  • Херсонській - 44, 
  • Миколаївській - 43, 
  • Луганській - 37, 
  • Запорізькій - 27, 
  • Сумській - 17, 
  • Києві - 16, 
  • Житомирській - 15.

"25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років", - додали в Офісі Генпрокурора.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст зазнали пошкоджень 1508 закладів освіти. При цьому 102 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, в Донецькій області на Великдень від обстрілів росіян загинули двоє дітей. А в Маріуполі обірвалося життя двох маленьких артисток театру "Концепція".

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