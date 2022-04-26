Уже 217 дітей загинуло в Україні від рук російських окупантів, - Офіс Генпрокурора

Це за офіційними даними. Понад 391 - поранено.

За офіційними даними 217 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії. Понад 391 - поранено.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в ГПУ.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 127,

Київській - 114,

Харківській - 93,

Чернігівській - 66,

Херсонській - 44,

Миколаївській - 43,

Луганській - 37,

Запорізькій - 27,

Сумській - 17,

Києві - 16,

Житомирській - 15.

"25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років", - додали в Офісі Генпрокурора.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст зазнали пошкоджень 1508 закладів освіти. При цьому 102 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, в Донецькій області на Великдень від обстрілів росіян загинули двоє дітей. А в Маріуполі обірвалося життя двох маленьких артисток театру "Концепція".