25 дітей Київщини за сприяння Угорщини вирушили в туристичну подорож, - Київська ОВА

В Угорщину поїхали діти з трьох громад Київської області.

Діти з Іванківської, Петрівської та Димерської територіальних громад Київської області вирушили до молодіжного табору в Угорщину. Це сталось за сприяння та на запрошення голови Фонду "Helping Hands for Ukraine" Марії Фери.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Діти в супроводі дорослих перебуватимуть на південній стороні озера Балатон 10 днів. Там вони пройдуть соціально-психологічну реабілітацію, з ними працюватимуть кваліфіковані психологи.

Також у таборі організовано 5-разове харчування та медичне обслуговування.

Раніше 10 дітей із столичних родин, які постраждали від війни, відправилися на відпочинок до Тампере – фінського побратима Києва.