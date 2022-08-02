Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
ГоловнаСуспільствоЖиття

25 дітей Київщини за сприяння Угорщини вирушили в туристичну подорож, - Київська ОВА

В Угорщину поїхали діти з трьох громад Київської області.

25 дітей Київщини за сприяння Угорщини вирушили в туристичну подорож, - Київська ОВА
Фото: Пресслужба Київської ОВА

Діти з Іванківської, Петрівської та Димерської територіальних громад Київської області вирушили до молодіжного табору в Угорщину. Це сталось за сприяння та на запрошення голови Фонду "Helping Hands for Ukraine" Марії Фери.  

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА. 

Діти в супроводі дорослих перебуватимуть на південній стороні озера Балатон 10 днів. Там вони пройдуть соціально-психологічну реабілітацію, з ними працюватимуть кваліфіковані психологи.  

Також у таборі організовано 5-разове харчування та медичне обслуговування. 

Раніше 10 дітей із столичних родин, які постраждали від війни, відправилися на відпочинок до Тамперефінського побратима Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також