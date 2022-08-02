Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
ГоловнаСуспільствоПодії

Кабмін погодив кандидатуру нового очільника Херсонщини

На призначення претендує Ярослав Янушевич.

Кабмін погодив кандидатуру нового очільника Херсонщини
Фото: kmu.gov.ua

На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської облдержадміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На посаду претендує Ярослав Янушевич.

Він був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот.

У 2013 році президент-утікач Віктор Янукович підписав указ про призначення Ярослава Янушевича заступником голови Державної фінансової інспекції України.

Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонщини Геннадія Лагуту. Обов'язки керівника ОВА виконує Дмитро Бутрій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також