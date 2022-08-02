Кабмін погодив кандидатуру нового очільника Херсонщини

На призначення претендує Ярослав Янушевич.

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На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської облдержадміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На посаду претендує Ярослав Янушевич.

Він був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот.

У 2013 році президент-утікач Віктор Янукович підписав указ про призначення Ярослава Янушевича заступником голови Державної фінансової інспекції України.

Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонщини Геннадія Лагуту. Обов'язки керівника ОВА виконує Дмитро Бутрій.