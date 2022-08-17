Інформація ГУР: через брак охочих воювати окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії

Одночасно з цим у Чечні триває формування чотирьох батальйонів "добровольців".

Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну, дедалі зменшується. Щоб частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Першість у вербуванні іноземців займає московський регіон.

"Для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім фінансового стимулу, тим, хто підпише контракт та поїде в Україну, пропонується отримання російського громадянства.

Одночасно з цим у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні.

"Значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні", – додають в ГУР.

Розвідка відзначає, що практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів. Така політика Кадирова сприймається, як зрада мусульман.

Нагадаємо, РФ вербує російських держслужбовців на роботу на тимчасово окупованих територіях України. Попри щедрі пропозиції, росіяни масово відмовляються їхати в небезпечне відрядження.