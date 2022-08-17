ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли будівлю університету в Миколаєві

У момент обстрілу там був лише охоронець, він не постраждав.

Окупанти обстріляли будівлю університету в Миколаєві
Фото: web.telegram.org/k/#@senkevichonline

Російські війська обстріляли будівлю Чорноморського національнийого університету імені Петра Могили в Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

"Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет - нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти", - написав він.

У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав.

Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу. Усім, кому потрібно, міська влада безкоштовно видасть плівку та ОСБ-плити.

Наразі наші комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Миколаєва 13 серпня пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгульському районі. Поранення отримала одна людина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також