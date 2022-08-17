У момент обстрілу там був лише охоронець, він не постраждав.

Російські війська обстріляли будівлю Чорноморського національнийого університету імені Петра Могили в Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

"Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет - нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти", - написав він.

У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав.

Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу. Усім, кому потрібно, міська влада безкоштовно видасть плівку та ОСБ-плити.

Наразі наші комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Миколаєва 13 серпня пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгульському районі. Поранення отримала одна людина.