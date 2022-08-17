За даними ОВА, обійшлося без жертв.

Російська армія цієї ночі атакувала Нікопольський і Криворізькій райони Дніпропетровської області. Нікопольський при цьому обстрілювали тричі – зі ствольної артилерії.

Обійшлося без постраждалих, руйнувань зазнали шість приватних будинків, пошкоджено авто і газогін. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.

"По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з «градів». Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви", – заявив Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм Наслідки обстрілу

По Криворізському району росіяни стріляли з "ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих.

Нагадаємо, учора вдень Росія обстріляла Нікополь "градами". Били по житлових будинках. Було поранено двох мирних мешканців.