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Росіяни вночі били по двох районах Дніпропетровської області

За даними ОВА, обійшлося без жертв. 

Росіяни вночі били по двох районах Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Російська армія цієї ночі атакувала Нікопольський і Криворізькій райони Дніпропетровської області. Нікопольський при цьому обстрілювали тричі – зі ствольної артилерії.

Обійшлося без постраждалих, руйнувань зазнали шість приватних будинків, пошкоджено авто і газогін. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.

"По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з «градів». Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви", – заявив Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм
Наслідки обстрілу
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм
Наслідки обстрілу

По Криворізському району росіяни стріляли з "ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих. 

Нагадаємо, учора вдень Росія обстріляла Нікополь "градами". Били по житлових будинках. Було поранено двох мирних мешканців. 

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