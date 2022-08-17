Уночі РФ била по Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській і Херсонській областях, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

По Одеській області ворог уночі завдав ракетного удару. Унаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. Три цивільні особи поранено. Триває рятувальна операція. Обставини уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській області Росія знову обстріляла Криворізький та Нікопольський райони. По Нікопольському ударили тричі за ніч. У Нікополі пошкоджені шість приватних будинків, машини і газогони низького тиску. У Червоногригорівській громаді зачепило місцеве підприємство і недавно відремонтовану Нікопольську трасу. Перебито лінію електропередач. Люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог ударив по Широківській громаді. Без жертв та руйнувань.

Протягом доби російські окупанти інтенсивно били з артилерії і ракет по Харкову та області. Кілька разів із ракетних систем залпового вогню обстрілювали Салтівский район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура, є влучання на відкриті території. Без постраждалих.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони. Сьогодні зранку Штаб оборони зафіксував запуск більш як пʼяти ракет з Бєлгорода. Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж. В Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Луганській області за минулу ніч противник здійснив шість артилерійських обстрілів та чотири мінометні, завдав ракетний удар, намагався уразити позиції наших військових з танків, двічі застосовував авіацію. Атаки росіян відбиті на сімох напрямках. На одному наразі бої ще точаться.

У Донецькій області вночі був ракетний удар по Кураховому. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. Також вночі – ракетний удар по смт Курахівка. Пряме влучання в приватний житловий будинок. Триває рятувальна операція, сили ДСНС ліквідують пожежу та розчищають завали. Зранку обстріл Дружківки. Пошкоджено близько десятка приватних будинків. Протягом доби були обстріляні Авдіївка, Бахмут, с. Зайцеве, с. Карлівка, смт Билбасівка. За добу двоє загиблих, семеро поранених цивільних.

Учора ввечері ворог вдарив по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Без людських втрат. Сьогодні вночі російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П. Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Вночі також обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспбудівлях та дорозі. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Стабільно тяжка ситуація на Херсонщині – повітряна тривога, гучні вибухи та обстріли, перевірка помешкань, мародерства і викрадення людей тривали протягом минулої доби. Також жителі області масово повідомляли про винищувачі, які літали на території районів. Протягом доби російські військові обстрілювали шість населених пунктів Херсонщини, унаслідок чого місцеві жителі отримали поранення. Окрім того, є інформація, що окупаційна влада та військові значно посилили тиск на жителів області. Зокрема, побільшало перевірок документів, телефонів, транспорту.

Нагадаємо, учора з території Білорусі російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об’єктах на території Житомирській області. Зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів.