Головне за ніч. Середа, 17 серпня

Бої на Донбасі, ракетна атака на Одещину, обстріл Дніпропетровщини, удар по "Могилянці" в Миколаєві.

Уночі повітряну тривогу оголошували у багатьох областях України і в столиці. Причина, як і напередодні, — активність ворожої авіації.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія завдає авіаударів по українських містах із території Білорусі. На Донбасі тривають бої.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще 18 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Росія за добу втратила 200 окупантів, шість танків і чотири артилерійські системи. Поменшало у ворога і ББМ, БпЛА, авто і спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. Найбільших збитків противник нині зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Російська армія цієї ночі знову атакувала Нікопольський і Криворізькій райони Дніпропетровської області. Нікопольський при цьому обстрілювали тричі – зі ствольної артилерії.

Обійшлося без постраждалих, руйнувань зазнали шість приватних будинків, пошкоджено авто і газогін, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

Ворог уночі 17 серпня атакував ракетами Одещину.

“Одещину атаковано ворожими ракетами. З’ясовуються усі деталі удару”, – повідомив у своєму Телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Згодом Братчук додав, що внаслідок удару руйнувань зазнала база відпочинку і приватні будівлі. Поранено трьох людей.

Уночі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в різних районах міста.

Пізніше стало відомо про влучання у цивільні об’єкти і пошкодження житлових будинків.

Згодом Олександр Сєнкевич додав, що російські війська обстріляли будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

"Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти", – написав він.

У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкодило будинки навпроти закладу.

Уночі РФ била по Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській і Херсонській областях. По Харківщині з Бєлгорода вранці випустили пʼять ракет.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Не хотілося б закінчувати огляд на поганій новині, та таке життя. У Мексиці, схоже, оголошено полювання на журналістів. Знайдено мертвим журналіста Хуана Архона Лопеса, який зник безвісти 9 серпня. Тіло знайшли в північному прикордонному штаті Сонора, в місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо. На тілі загиблого були ознаки насильства.

"У нього була вебсторінка, де він висвітлював теми безпеки, він був відомий і знаний у Сан-Луїсі", – повідомила Бальбіна Флорес із "Репортерів без кордонів".

Мексика – одна з найнебезпечніших для журналістів країн. Відколи у 2018 президентом став Андреас Мануель Лопес Обрадор, в Мексиці загинули щонайменше 34 журналісти. The Guardian додає, що Лопес – 14 убитий журналіст від початку поточного року. Лише минулого тижня були вбиті четверо співробітників радіо в прикордонному місті Сьюдад-Хуарес. За тиждень до цього вбили журналіста Ернесто Мендеса в штаті Ганахуато.

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