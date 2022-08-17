СБУ завершила розслідування щодо ексспівробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська «ДНР»"

З 2014 року чоловік бере активну участь у бойових діях та переховується від правосуддя.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо свого колишнього співробітника, який на початку антитерористичної операції на Донбасі приєднався до терористичної організації "ДНР", зокрема – до угруповання "Восток".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

З того часу чоловік бере активну участь у бойових діях та переховується від правосуддя.

Обвинувальний акт щодо зловмисника направлено до суду. Тривають заходи для встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності.

"За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний «Кабан»). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО. Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої «військової частини №5002 внутрішніх військ мвд днр». Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського «виховання» підлеглих", – зазначили в СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії підпорядковані Бовсуновському підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу, та оголосили в загальнодержавний розшук.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва.