РФ матиме проблеми з матеріально-технічним забезпеченням нових мобілізованих, – Міноборони Великої Британії

Мобілізація є визнанням того, що Росія вичерпала запаси добровольців, які хотіли б воювати в Україні.

Росія, ймовірно, матиме проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і адмініструванням навіть тих 300 000 чоловіків, яких вона збирається мобілізувати для відправки на війну в Україну.

Навряд ці війська будуть боєздатними протягом найближчих кількох місяців. Про це йдеться у звіті розвідки від міністерства Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Навіть така обмежена мобілізація, схоже, буде дуже непопулярною серед частин російського населення. Путін йде на значний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу", – зазначили у звіті.

Британське міністерство додало, що мобілізація є визнанням вичерпання запасів у Росії добровольців, які хотіли б воювати в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XL4XfL3qRG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8VtmvHnfPb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 22, 2022

Вчора Путін оголосив часткову мобілізацію, в ході якої мають призвати 300 000 осіб. Російська влада обіцяє, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом і тих, у кого є військові спеціальності. Їм також обіцяють додаткову підготовку.

Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.

За дезертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував росіянам вирішити задачу: "Скільки триватиме війна Росії проти України, якщо вона продовжиться до тих пір, поки не будуть перебиті всі мобілізовані війська?".

Після оголошення мобілізації росіяни за кілька хвилин розкупили прямі квитки з Москви і Петербурга до Стамбула, Єревана і Тбілісі. Російські громадські організації анонсували масові протести на вчорашній вечір у центрах усіх міст. Побиттю учасників мітингів силовиками інші протестувальники не запобігали. За даними ЗМІ, затримали близько 1000 осіб.

Окрім повідомлення про мобілізацію, Путін також висловив підтримку псевдореферендумів на захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Окупанти з 23 до 27 вересня будуть фальшувати опитування щодо незаконного приєднання української території до Росії.