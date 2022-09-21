ЗСУ знищили окупаційну комендатуру в Сватовому на Луганщині

У місті Сватове Луганської області Збройні сили України знищили місцеву окупаційну комендатуру.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Українське командування підтверджує знищення комендатури в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. Вони сталися в комендатурі, колишньому МКДС та складах боєкомплектів у районі АТП", – поінформував Гайдай.

Він додав, що на фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Значна кількість поранених, навіть із нещодавно призваних "вагнерівців", поступила до першої міської лікарні Луганська та відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта.

"Воно і зрозуміло, бо протягом 20 вересня авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та позицій зенітних ракетних комплексів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 11 танків, літак і багато іншої військової техніки. Загалом з 24 лютого до 21 вересня російська армія втратила на війні проти України майже 55 110 військових.