​Через нову постанову Кабміну призупинилися закупівлі снарядів та зброї для української армії, - екснардеп

Постанова Кабміну №1275 призвела до призупинення дії оборонних контрактів, зокрема,закупівлі снарядів та зброї для української армії.

Про це заявив екснардеп Сергій Висоцький.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, згадана постанова (про спрощення процедури закупівлі військового одягу) через деякі положення призвела до зміни усіх процедур закупівлі військового обладнання, зокрема, боєприпасів. В результаті це призвело до зупинки придбання декількох партій озброєння.

За словами Висоцького, попередня постанова (№169 від 28 лютого) передбачала, що замовники оборонних контрактів можуть здійснювати попередню оплату товарів робіт та послуг на період воєнного стану.

"Майже усі наші закупівлі в обороні, в тому числі закупівлі боєприпасів, здійснюються за попередньою оплатою. Адже виробничі потужності іноземних заводів постійно розширюються з коліс!", - зауважив екснардеп у своєму Facebook.

Скасування цього документа призвело до того, що оборонні закупівлі почали регулюватися ковідними постановами за 2019-2020 роки.

"В них є пункти про те, що попередня оплата оборонних закупівель здійснюється відповідно до Державного оборонного замовлення! Але наразі в дію вступив в силу закон "Про військові закупівлі", яким скасували таке поняття як ДОЗ!!! Тим більше, навіть якщо б ДОЗ існував, під час війни ми здійснюємо закупівлі поза планом. А затвердження ДОЗа завжди було громіздкою бюрократичною процедурою! Таким чином, непрофесіоналізм Кабміну призвів до ситуації зупинку навіть діючих оборонних контрактів!", - наголосив Висоцький.

Він додав, що уже тиждень апарати Кабміну, Міністерства оборони та інших відомств ніяк не можуть знайти вихід із ситуації.

Нагадаємо, литовці зібрали 750 тис. доларів, за які куплять для України 3 морські безпілотники. А Міністерство оборони Великобританії оголосило, що вперше з початку війни надішле в Україну гелікоптери.