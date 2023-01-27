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Сьогодні, 27 січня, в районі Бучі можливі звуки вибухів

Це планові роботи з розмінування.

Сьогодні, 27 січня, в районі Бучі можливі звуки вибухів
Фото: КОДА

Сьогодні, 27 січня, в районі Бучі під Києвом можливі звуки вибухів. Це пов’язано з плановими роботами з розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Київська обласна державна адміністрація. 

“У Бучанському районі – можливо буде чутно звуки вибухів. Сьогодні, 27 січня, біля одного з населених пунктів району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять зберігати спокій. 

Нагадаємо, на очищення України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись більше 10 років. Основні напрямки, за якими працюють сапери – Донеччина, Миколаївщина, Харківщина та Херсонська область.

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