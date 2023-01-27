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​Унаслідок обстрілів 13 населених пунктів Донеччини пошкоджені будинки, школа і дитсадок

Є загиблі і поранені.

​Унаслідок обстрілів 13 населених пунктів Донеччини пошкоджені будинки, школа і дитсадок
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби російські війська вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Волноваському напрямку тривають активні обстріли Вугледара: у місті пошкоджено сім будинків і дві школи. На території громади дві людини загинули і одна поранена у Богоявленці; зафіксовано обстріли Новоукраїнки”, – зазначив він.

На Донецькому напрямку вночі відбулися дві масовані артобстріли Авдіївки – є пошкодження, обсяги шкоди встановлюються.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Одна людина поранена і один будинок пошкоджено у Бахмуті, на Горлівському напрямку. Напередодні вдень росіяни пошкодили три будинки і дитсадок у Торецьку, тримали під вогнем околиці громади. Ще три будинки пошкоджено в Катеринівці Іллінівської громади. Люди не постраждали. Гучно ніч минула у селах Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді під обстрілами Торське, Зарічне і Ямпіль, у Званівській громаді – пошкоджено три будинки у Переїзному, околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами. Також неспокійно було в Сіверську: обстріли тривали протягом доби, прямим влучанням зруйновано приватний будинок.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян в районах 11 населених пунктів на Донбасі. 

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