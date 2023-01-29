Біля Кремінної важко просуватися через замінування, – Гайдай

Найголовніша проблема у просуванні на Кремінському напрямку – заміновані території.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, деякі ділянки важко розмінувати через ліси.

«Те, що там все заміновано, – це найголовніша проблема. Ні в кого вже немає тих мап мінних полів. Мінували як вручну, так і дистанційно – і ракетами, і технікою спеціальною. І плюс залишались набої, які не розірвані. Все це дійсно величезна проблема. Кремінський напрямок – це ліси. Туди навіть техніку спеціальну не запустиш, щоб розмінувати певні ділянки», - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що 21 січня Гайдай казав, що продовжуються тяжкі бої біля Кремінної. Українські військові потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста.