Євросоюз продовжив санкції проти Росії через захоплення територій України

Дія санкцій продовжена на рік.

Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії за незаконне визнання, окупацію чи анексію територій України.

Це рішення опубліковане в офіційному журналі ЄС.

“На підставі перегляду рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року”, - йдеться в документі.

Зазначається, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, США та G7 готують до 24 лютого великий пакет санкцій проти Росії. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях.

Раніше премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд. У річницю повномасштабного вторгнення Росії він проведе онлайн-саміт G7 за участі президента України Володимира Зеленського.