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Євросоюз продовжив санкції проти Росії через захоплення територій України

Дія санкцій продовжена на рік.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії через захоплення територій України
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії за незаконне визнання, окупацію чи анексію територій України.

Це рішення опубліковане в офіційному журналі ЄС.

“На підставі перегляду рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року”, - йдеться в документі.

Зазначається, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, США та G7 готують до 24 лютого великий пакет санкцій проти Росії. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях.

Раніше премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд. У річницю повномасштабного вторгнення Росії він проведе онлайн-саміт G7 за участі президента України Володимира Зеленського.

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