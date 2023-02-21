Росіяни пʼять разів обстріляли Чернігівську область, у Херсонській – убили мирних людей

Також під ворожим вогнем перебували Сумська, Дніпропетровська, Харівська, Запорізька, Луганська і Донецька області.

По Чернігівській області Росія минулої доби стріляла пʼять разів – із артилерії та мінометів. Під вогнем були Чернігівський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

По Сумській області росіяни вчора теж завдавали ударів. Зафіксовано обстріли Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської громад. На щастя, без втрат та руйнувань. Пізно увечері росіяни зі своєї території обстріляли мінометами Есманську територіальну громаду. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Балабине, Гуляйполе, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Степногірськ, Степове, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Павлівка, Магдалинівка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській за минулу добу російська окупаційна армія тричі била по Нікопольському району. Снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На місцях обстрілів працюють рятувальники. Наслідки ще уточнюються.

У Луганській ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямах, зокрема, у районі Невського. Противник обстріляв Стельмахівку, Невське, Площанку, Діброву, Червонопопівку та Білогорівку. Завдав авіаудару по Білогорівці. На окупованих територіях під різними приводами вилучають українські паспорти. Ситуація в області залишається складною.

В Харківській сьогодні зранку в с.Рубіжне Чугуївського району чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На місце виїхали медики. Інформація уточнюється. На Слобожанському та Куп'янському напрямках ворожих обстрілів зазнали понад 25 районів населених пунктів. Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе. Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів. Вчора внаслідок обстрілів с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. Вдень у смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено три житлових будинки.

У Донецькій протягом минулої доби були 40 обстрілів. Ворог застосрвував ЗРК "С300", РСЗВ "Смерч", "Град", артилерію. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, ТОВ "Міко-фуд", автобаза, дитячий садочок, комунальне підприємство), Бахмут (житловий сектор), Курахове (околиці), Торецьк (житловий сектор, школа, збагачувальна фабрика), Часів Яр (житловий сектор),с. Карлівка (район водосховища та околиці селища), житлові сектори смт Велика Новосілка, смт Гостре с. Архангельське, с. Бердичі, с. Веселе, с. Дубово-Василівка, с. Єлизаветівка, с. Зоряне, с. Іванопілля, с. Катеринівка, с. Клебан-Бик, с. Красногорівка, с. Ласточкине, с. Максимільянівка, с. Новий Комар, с. Новобахмутівка, с. Новопокровське. Численні пошкодження цивільних та господарських об’єктів. На Донеччині за добу – троє загиблих, пʼять поранених цивільний.

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське. Окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області. Внаслідок удару по смт Антонівка загинули двоє людей. Ще двоє людей на Херсонщині поранені. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 43 особи, з них 3 – діти.

Нагадаємо, за вчора сили оборони України ліквідували понад 700 окупантів. Загальні втрати ворога – близько 144 440.