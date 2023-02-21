Головне за ніч. Вівторок, 21 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, деталі організації візиту Байдена, ворожі обстріли, ще один землетрус у Туреччині.

Рішення здійснити візит в Україну президент США Джо Байден ухвалив ще в грудні, під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським. Але знали про цей план всього декілька людей у Білому домі та Пентагоні.

Російську сторону повідомили про те, що візит відбудеться, за кілька годин до прибуття.

"Щоб запобігти ризику будь-яких витоків інформації, а також з міркувань безпеки, було визначено, що подорожуючий загін буде дуже невеликим: лише кілька найближчих помічників Байдена, невелика медична команда, двоє журналістів і охорона Байдена", – повідомили журналісти.

Один журналіст був із AP, другий із Wall Street Journal. Обом сказали, що вони отримають електронний лист із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу" з деталями від’їзду. Вони дотримувалися інструкцій і віддали свої мобільні телефони до того, як літак з Байденом злетів. Пристрої їм повернули лише через 24 години в посольстві США в Києві.

Інші захопливі подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка – Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки. Завдав шістьох ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей і здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 144 440 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

20 лютого російська армія обстріляла понад 25 прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Пізно увечері внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали заклад дошкільної освіти і спортивний обʼєкт у Купʼянську.

Уночі також були обстріли в с. Ківшарівка Куп'янського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. У населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Докладніше – в новині.

Учора в турецькій провінції Хатай стався ще один землетрус. Якщо перший був магнітудою 6,4 бали, то другий – 5,8.

Три людини загинули, 213 були доставлені до лікарні, заявив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу. Деякі будівлі обвалилися, люди опинилися під завалами.

Окрім того, щонайменше шестеро людей отримали поранення в Сирії. Згодом Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що 470 постраждалих звернулися до лікарень після землетрусу у понеділок. Поштовхи, як повідомляється, також відчувалися в Єгипті та Лівані.

Таким чином кількість постраждалих від землетрусу 20 лютого в Туреччині та Сирії перевищила 680 осіб.

Китай закликав світ "припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем". Це є частиною зусиль Пекіна дистанціюватися від Росії та представити себе як нейтральну силу миру, пише Bloomberg.

“Китай глибоко стурбований ескалацією конфлікту в Україні і це, можливо, виходить з-під контролю”, – заявив міністр закордонних справ Цінь Ган у вівторок, виступаючи в Пекіні з приводу нової “Ініціативи глобальної безпеки” президента Сі Цзіньпіна.

“Ми закликаємо певні країни негайно припинити розпалювати вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити рекламувати “сьогодні Україна, завтра – Тайвань”, – додав Цінь.

Останніми днями Китай активізував свої зусилля, щоб розмежувати Україну та Тайвань, водночас відкидаючи заяви США про те, що країна розглядає можливість надання зброї для підтримки військових зусиль президента Росії Володимира Путіна.

Пекін давно вважав демократично керований Тайвань своєю територією та розглядав будь-яку підтримку лідерів острова як порушення суверенітету. Уряд у Тайбеї каже, що це вже де-факто нація, яка потребує більшого визнання на світовій арені.

Позиція Китаю викликала занепокоєння в США та Європі. Відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки, чи зможе Китай запевнити аудиторію, що нападу на Тайвань не буде, високопоставлений дипломат Ван І сказав, що “мир залежатиме від опозиційних сил незалежності на острові”.

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