ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 144 440 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – 144440 (+760) осіб ліквідовано
- танків – 3326 (+10)
- бойових броньованих машин – 6562 (+9)
- артилерійських систем – 2338 (+4)
- РСЗВ – 471 (+0)
- засоби ППО – 243 (+0)
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)
- крилаті ракети – 873 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1)
- спеціальна техніка – 226 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також, наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.