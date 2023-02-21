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ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 144440 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 окупантів
Фото: скрин відео

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 144 440 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – 144440 (+760) осіб ліквідовано
  • танків – 3326 (+10)
  • бойових броньованих машин – 6562 (+9)
  • артилерійських систем – 2338 (+4)
  • РСЗВ – 471 (+0)
  • засоби ППО – 243 (+0)
  • літаків – 299 (+0)
  • гелікоптерів – 287 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)
  • крилаті ракети – 873 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1)
  • спеціальна техніка – 226 (+1).

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також, наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.

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