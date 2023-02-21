ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 144440 військових.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 144 440 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – 144440 (+760) осіб ліквідовано

танків – 3326 (+10)

бойових броньованих машин – 6562 (+9)

артилерійських систем – 2338 (+4)

РСЗВ – 471 (+0)

засоби ППО – 243 (+0)

літаків – 299 (+0)

гелікоптерів – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)

крилаті ракети – 873 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1)

спеціальна техніка – 226 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також, наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.