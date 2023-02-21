У звільнених від окупантів районах Харківщині залишаються без світла 35 тисяч абонентів, - ОВА

Станом на 31 січня, електропостачання було відновлено на 80% деокупованих територій.

У Харківській області на деокупованих територіях без електроенергії залишаються 35 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Маємо відновити електропостачання для майже 35 тисяч абонентів на деокупованих територіях. 11 тисяч ще перебувають під тимчасовою окупацією", – сказав він.

Голова ОВА зазначив, що важко процес відновлення йде в селищі Слатине Дергачівської громади на півночі області - воно продовжує зазнавати обстрілів, а процес розмінування обмежений через зимові погодні умови.

"80% електромереж там зруйновані повністю. Плануємо відновлення, враховуючи, звичайно, військову обстановку, десь за два місяці", – пояснив Синєгубов.

Нагадаємо, що станом на 31 січня, електропостачання було відновлено на 80% деокупованих територій Харківської області. За попереднім прогнозом ОВА, до кінця лютого могло йтися вже про 100%, однак процес ускладнений через замінування території.