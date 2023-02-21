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У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва

“Присягався у вірності неонацистському режиму до гробу”.

У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
Фото: prm.ua

У Росії розповсюдили фейк про причетність військового та політичного керівництва України 'до геноциду російськомовного населення Донбасу".

Про це заявив керівник слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Водночас фігурантами кримінальних справ про застосування заборонених засобів і методів війни стали близько 120 командирів та керівників ЗСУ й Міноборони України”, – заявив Бастрикін.

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що “Байден, попередньо отримавши гарантії безпеки, з’їздив нарешті до Києва. Обіцяв багато зброї та присягався у вірності неонацистському режиму до гробу”. 

У відповідь на заяву прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана щодо необхідності демілітаризації т.зв. Придністров’я, речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав: “Хотілося б молдавським візаві порекомендувати бути обережнішими у своїх заявах”. 

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Нагадаємо, у КМДА попередили про розповсюдження росіянами фейку про роботу столичних шкіл.

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