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​На Одещині під час обшуків знайшли 40 тисяч флаконів підроблених парфюмів відомих брендів

Вилучено товарів та обладнання на 70 млн гривень.

​На Одещині під час обшуків знайшли 40 тисяч флаконів підроблених парфюмів відомих брендів
Фото: БЕБ

В Одеській області викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Під час обшуків знайдено 40 тисяч флаконів готової фальсифікованої продукції відомих світових брендів тощо. Загалом - близько 50 найменувань.

Вилучено товарів та обладнання на 70 млн гривень, а також обладнання, що забезпечує масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї та флакони для розливної парфумерії.

Загалом детективи провели 19 обшуків на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб.

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Схему з виробництва парфумерії здійснювала організована злочинна група осіб, до складу якої входили уродженці Сирії. Вони обладнали декілька місць виробництва та залучили до виконання й громадян України. Кожному з членів угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту.

Реалізація продукції здійснювалась не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Підроблену парфумерію продавали гуртом та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку "7 кілометр".

Фото: БЕБ

Фото: БЕБ

Нагадаємо, раніше під час проведення обшуків складського приміщення на території Львівщини детективи БЕБ виявили та вилучили електронні сигарети відомої марки без марок акцизного податку на суму 14 млн грн.

48 тисяч конфіскованих електронних цигарок передали військовим.

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