Головне за ніч. Вівторок, 7 березня

Росія змінила тактику завдання ударів по території України – тепер вона атакує з півночі і водночас тримає на півдні ракетоносії та піднімає в повітря авіацію, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що це робиться задля розосередження сил нашої протиповітряної оборони. Росія продовжує використовувати "шахеди" через співвідношення собівартості – вони дешевші за ракети, а ракет після масованих ударів у ворога залишилось небагато.

Гуменюк зауважила, що точкові удари – це та сама тактика, до якої повертається Російська Федерація, та з якої вона і розпочинала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на цих напрямках понад 140 атак противника.

Противник завдав 50 авіаційних та п'ятьох ракетних ударів. Ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по населених пунктах.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще вісім дронів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили Україн знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, є величезна територія нашої держави, зокрема Чернігівська, Сумська та Миколаївська області, де не проходять активні бойові дії, але вони обстрілюються на 15-20 км щодня.

“Проте зараз закінчилася зима, і розмінування піде ще більшими темпами”, – додав міністр.

На своїй першій пресконференції після вступу на посаду у вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Захід "провокує збройний конфлікт" та "розпалює вогонь війни" наданням Україні зброї для захисту від російського вторгнення.

Цінь Ган повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має "безмежну дружбу" з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

"Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми", - сказав Цінь Ган, додавши, що на його думку, ця криза "підійшла до критичного моменту".

Також він розкритикував США через погіршення двосторонніх відносин і підтримку Вашингтоном Тайваню.

Україна і США заяви нового очільника МЗС Китаю наразі не коментували.

Чеська компанія Inflactech Decoys переживає бум на ринку виробництв фальшивих американських артилерійських систем HIMARS.

“Втрата танка чи високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва (HIMARS) може завдати армії менше шкоди, якщо ця зброя є дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, щоб ввести в оману ворога”, – зазначає Reuters.

Чеський виробник підробленого військового обладнання додав HIMARS до “свого флоту з понад 30 типів надувних приманок реального розміру, які вона продає клієнтам по всьому світу”, заявив виконавчий директор Войтех Фрессер. Inflactech Decoys не підтверджує, що Україна є клієнтом компанії, але Фрессер очікує, що “вони знайдуть свій шлях туди”.

Приманки виготовлені із синтетичного шовку та, окрім того, що вводять противника в оману візуально, мають тепловий слід і з’являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку. Вони пакуються у мішки, які можуть нести від двох до чотирьох солдатів, і їх можна надути за 10 хвилин. Надувний верх “HIMARS” без теплогенератора та компресорного обладнання важить 43 кг. Коштують від 10 до 100 тисяч доларів.

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