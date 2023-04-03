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До України з неочікуваним візитом прибув віцеканцлер Німеччини

До України з неочікуваним візитом прибув віцеканцлер Німеччини
Фото: з відкритих джерел

До України з неочікуваним візитом прибув віцеканцлер ФРН Роберт Габек. Його поїздку не анонсували, і вона є першою для нього за час повномасштабної війни, пише The Guardian.

Речник міністерства енергетики і економіки підтвердив візит. Деталі поїздки поки невідомі. 

За даними Spiegel, Габек обговорить із українським урядом повоєнну відбудову і співпрацю України на Німеччини в енергетичному секторі. 

Роберт Габек зустрічався з українськими урядовцями, зокрема премʼєр-міністром, у жовтні 2022, під час робочої поїздки Дениса Шмигаля до Берліна. 

Габек є віцеканцлером і одночасно міністром економіки та енергетики Німеччини. 

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