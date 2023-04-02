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Новим президентом Чорногорії обраний Яков Мілатович

У першому турі президентських виборів перемогу здобув чинний президент Міло Джуканович.

Новим президентом Чорногорії обраний Яков Мілатович
Яков Мілатович
Фото: EPA

Кандидат від просербсько-проросійських сил Яков Мілатович, згідно з попередніми результатами, переміг чинного президента Міло Джукановича й очолюватиме Чорногорію впродовж наступних п’яти років.

Про це пише Європейська правда з посиланням на суспільного мовника RTCG.

Зазначається, що за Мілатовича проголосували приблизно 60% з-поміж 542 154 виборців. Явка становила 70%.

Мілатович виступав під гаслом “Європа зараз”. Однак його підтримували просербсько-проросійські партії та Сербська православна церква, ті сили які упродовж минулих років намагалися дестабілізувати Чорногорію, розширити її звʼязки з Белградом й Москвою й таким чином сповільнити її вступ до Європейського союзу.

За чинного президента Міло Джукановича віддало голоси лише 39,9% виборців.

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Нагадаємо, у першому турі виборів 19 березня Джуканович здобув перше місце, набравши 35,37% голосів, тоді як за Мілатовіча проголосувало лише 28,92% чорногорців.

Джуканович керував Чорногорією на посаді президента або прем'єр-міністра протягом 33 років – від початку розпаду Югославії. Із ним пов’язані здобуття Чорногорією незалежності у 2006 році, вступ країни до НАТО та рух у Європейський Союз.

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