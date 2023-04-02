Колишній народний депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський брав участь у недільній церковній службі у храмі Воскресіння Христового у Цюріху.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що Новинський був у рясі і брав участь у недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюріха. За інформацією видання, храм освячував 15 грудня 2002 року патріарх РПЦ Кирило.

Новинський розповів, що зараз "працює для миру в Україні", а до Швейцарії приїхав із Німеччини. Повертатися в Україну, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла, поки що не планує, бо, за його словами, на нього заведено кримінальні провадження.

Разом із тим Новинський додав, що події в Києво-Печерській лаврі, договір на оренду якої з УПЦ (МП) добіг кінця, "засновані на брехні й маніпуляціях", звинувативши в причетності до них Службу безпеки України.

"Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року", – сказав колишній депутат.

Нагадаємо, учора СБУ вручила підозру наміснику Лаври Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. У Службі безпеки зазначили, що зібрали обгрунтовану доказову базу проти Павла та опублікувала аудіо його телефонні розмови.

Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.