Партія премʼєрки Фінляндії Санни Марін не перемогла на виборах. Лідер переможців запевнив Україну в продовженні підтримки

Премʼрка Фінляндії Санна Марін більше не очолюватиме уряд, оскільки її лівоцентристська Соціал-демократична партія зайняла лише третє місце на виборах. Про це повідомляє The Guardian.

Лідером голосування, проведеного вчора, стала права Національна коаліційна партія (20,8%), а популістська Партія фіннів набрала 20,1%. СДП Марін набрала 19,9%. Явка виборців склала 71,9%.

"Демократія оголосила, фінський народ зробив свій голос, і свято демократії – це завжди чудова річ. Ми маємо хороші причини бути задоволеними цим результатом", – прокоментувала премʼєрка після оголошення підсумків.

Лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо – 53-річний колишній міністр фінансів. Він запевнив, що солідарність Фінляндії із Україною лишатиметься міцною за каденції коаліції з його партією.

Фото: Petteri Orpo Facebook Петтері Орпо

"Спершу для України: ми стоїмо за тебе, з тобою. Ми не можемо прийняти цю жахливу війну. І ми зробимо все, що потрібно для допомоги Україні, українцям, оскільки вони бʼються за нас. Це очевидно", – запевнив він.

Санна Марін очолювала фінський уряд із 8 грудня 2019 року. Була наймолодшим прем'єр-міністром в світі з 10 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, аж поки Австрія не обрала Себастіяна Курца. Відвідувала Україну під час повномасштабного вторгнення.