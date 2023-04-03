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Партія премʼєрки Фінляндії Санни Марін не перемогла на виборах. Лідер переможців запевнив Україну в продовженні підтримки

Найбільше голосів здобула опозиційна Національна коаліційна партія. 

Партія премʼєрки Фінляндії Санни Марін не перемогла на виборах. Лідер переможців запевнив Україну в продовженні підтримки
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін
Фото: Пресслужба ОПУ

Премʼрка Фінляндії Санна Марін більше не очолюватиме уряд, оскільки її лівоцентристська Соціал-демократична партія зайняла лише третє місце на виборах. Про це повідомляє The Guardian.

Лідером голосування, проведеного вчора, стала права Національна коаліційна партія (20,8%), а популістська Партія фіннів набрала 20,1%. СДП Марін набрала 19,9%. Явка виборців склала 71,9%.

"Демократія оголосила, фінський народ зробив свій голос, і свято демократії – це завжди чудова річ. Ми маємо хороші причини бути задоволеними цим результатом", – прокоментувала премʼєрка після оголошення підсумків. 

Лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо – 53-річний колишній міністр фінансів. Він запевнив, що солідарність Фінляндії із Україною лишатиметься міцною за каденції коаліції з його партією. 

Петтері Орпо
Фото: Petteri Orpo Facebook
Петтері Орпо

"Спершу для України: ми стоїмо за тебе, з тобою. Ми не можемо прийняти цю жахливу війну. І ми зробимо все, що потрібно для допомоги Україні, українцям, оскільки вони бʼються за нас. Це очевидно", – запевнив він. 

Санна Марін очолювала фінський уряд із 8 грудня 2019 року. Була наймолодшим прем'єр-міністром в світі з 10 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, аж поки Австрія не обрала Себастіяна Курца. Відвідувала Україну під час повномасштабного вторгнення. 

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