У Росії чоловікові загрожує довічне ув'язнення за спробу підпалити військкомат

ФСБ Росії обвинуватила у державній зраді 23-річного жителя Новосибірська Іллю Бабуріна, якого раніше затримали за спробу підпалити військкомат.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Telegram-канали та росЗМІ.

За даними активістів організації "Зона солідарності", Бабуріна затримали у вересні 2022 року. ФСБ стверджувала, що він намагався підпалити військкомат. Спочатку кримінальну справу порушили за "організацію теракту", пізніше слідчі додали до обвинувачення статтю про "залучення до терористичної діяльності". Обидві статті передбачають покарання аж до довічного ув'язнення.

31 березня слідчий ознайомив Бабуріна з ухвалою про порушення проти нього ще однієї кримінальної справи – "про замах на держзраду". При цьому нових епізодів у справі не з’явилося.

В ухвалі ФСБ стверджується, що Бабурін "організував вчинення терористичного акту з метою надання допомоги українському полку «Азов»", при цьому "злочин не був доведений до кінця через незалежні від нього обставини".

Бабурін відмовився від угоди зі слідством та не визнає провину. За це він регулярно зазнає тиску та знущань у СІЗО.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни проти України Росією прокотилася хвиля підпалів військкоматів та інших адміністративних будівель. За даними "Медіазони2, до кінця грудня було зафіксовано не менше 77 нападів на адмінбудівлі, у 54 випадках об'єктами підпалів були військкомати та призовні пункти.

За даними правозахисників, з осені 2022 року російські слідчі почали перекваліфікувати справи про підпали на тяжкі статті.

Днями російський суд в окупованому Криму засудив до 10 років позбавлення волі місцевого жителя, який намагався підпалити будівлю військового комісаріату в Сімферополі. У травні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що в Сімферополі у військкомат на вулиці Сельвінського кинули коктейль Молотова, але спалаху не сталося.