Україна спробувала відвоювати Запорізьку АЕС торік у жовтні, - Times

Україна спробувала відвоювати в російських окупантів Запорізьку АЕС торік у жовтні, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Times.

Тоді чиновники окупаційних адміністрацій, а також російського Міноборони повідомляли про те, що українська сторона спробували висадити десант і штурмувати ЗАЕС.

Офіційної інформації від української сторони не надходило, а ось представники спецпризначенців, розвідки і Військово-морських сил анонімно оприлюднили подробиці операції.

За повідомленням Times, у ніч на 19 жовтня майже 600 українських військових на 30 катерах, які були наповнені зброєю (великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами), спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

Військові вважали, що в бою зможе взяти участь лише піхота, і сподівалися, що росіяни не застосують артилерію, зважаючи на атомну станцію. Але вони не очікували на сильний опір: коли українці почали наближатися, російські військові підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати військових на воді.

Бійці також розповідали, що окупанти побудували дуже щільну оборону та все замінували.

У той час, коли українські катери перепливали Дніпро, бійці почали обстрілювати позиції загарбників, зокрема, застосовуючи Himars-и. Водночас через сильні ворожі обстріли до берега змогла дістатися лише невелика група українських військових.

Видання зазначає, що вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара. Однак згодом були змушені відступити.

Спроба силою повернути ЗАЕС викликає запитання в українських чиновників, які вважають за необхідне повернути атомну станцію під контроль Києва.

Так, керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін припустив, що повернути Запорізьку АЕС вдасться за умови, якщо українське військо зможе просунутися на південь, у бік Криму і Мелітополя.

За словами Котіна, це єдиний варіант повернути електростанцію без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію АЕС. Очільник Енергоатому підкреслив, що дуже небезпечно вести вогонь поруч із ядерними матеріалами.

Нагадаємо, увечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово захопленої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування невідоме.

Нещодавно очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав українську Запорізьку АЕС та заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована атомна станція, значно збільшилася. Тому станцію більше неможливо захистити.