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Росія провалила спробу дестабілізувати українську енергосистему, - Міноборони Британії

Від початку березня широкомасштабні атаки стали рідкістю.

Росія провалила спробу дестабілізувати українську енергосистему, - Міноборони Британії
Фото: EPA/UPG

Кампанія Росії зі серйозної деградації Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) взимку 2022-2023 років, швидше за все, провалилася. 

Так вважає Міноборони Великобританії.

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Росія завдавала далекобійних ударів, починаючи від жовтня 2022 року, але вже з цьогорічного березня широкомасштабні атаки стали рідкістю.

"Удари меншого масштабу (з менш ніж 25 боєприпасами) тривають, але, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на ОЕС", - вважають британці.

Тим часом українські енергетики продовжують працювати над заміною трансформаторів та інших критичних компонентів, закуповуючи відповідне обладнання. У британському Міноборони зазначили, що транспортування та встановлення цих компонентів є "серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн".

"Енергетична ситуація в Україні, швидше за все, покращиться з приходом потепління. Планування та підготовка до наступної зими, швидше за все, вже розпочали", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що Україна відновлює експорт електроенергії. Відповідний розпорядчий документ підписав очільник Міненергетики Герман Галущенко.

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