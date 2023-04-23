Росіяни минулої доби шість разів завдали авіаударів по Вугледару

22 квітня російські окупанти шість разів завдали авіаційних ударів по Вугледару.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть розбирають будинки поверх за поверхом і це відбувається як в Бахмуті, так і в Вугледарі", - зазначив він.

На його думку, втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ворог найближчим часом зосередить увагу на Вугледарському напрямку.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку.