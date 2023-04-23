Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів
Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Обліко морале або проти кого ми воємо?
Обліко морале або проти кого ми воємо?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни минулої доби шість разів завдали авіаударів по Вугледару

Ворог дотримується тактики випаленої землі. 

Росіяни минулої доби шість разів завдали авіаударів по Вугледару
Фото: Донецька ОВА

22 квітня російські окупанти шість разів завдали авіаційних ударів по Вугледару.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть розбирають будинки поверх за поверхом і це відбувається як в Бахмуті, так і в Вугледарі", - зазначив він.

На його думку, втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ворог найближчим часом зосередить увагу на Вугледарському напрямку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies