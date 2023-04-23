Головне за ніч. Неділя, 23 квітня

Збройні сили України почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти тримають оборону в Олешках і Новій Каховці, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані російськими блогерами 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешків (7 км на північний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)", - ідеться у звіті.

Водночас Збройні сили України не спростовують, але і не підтверджують інформацію про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. В ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба перетнути таку перешкоду, як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння", - сказала Гуменюк.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на цих напрямках відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ворог минулої доби завдав вісьмох ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснив близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (два розвідувальних - “Орлан-10” та “Zala”, а також два дрони-камікадзе типу “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Недільного ранку російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, закликавши мешканців залишатися в укриттях.

Американські військові завершили евакуацію співробітників свого посольства в Судані.

Про це повідомив президент США Джо Байден пізно ввечері в суботу. Байден підтвердив евакуацію американських дипломатів із Хартума і заявив, що адміністрація продовжить допомагати американцям в Судані. Він також повідомив, що посольство буде тимчасово закрито.

Нагадаємо, заворушення в Судані почалися минулої суботи. Спецпризначенці RSF почали боротися за контроль над урядовими обʼєктами, які контролювали військові внаслідок перевороту 2021 року.

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