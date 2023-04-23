​Гуменюк прокоментувала можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини: "Робота триває і вимагає інформаційної тиші"

Речниця Сил оборони півдня нагадала, що ворог часто використовує інформацію як зброю.

Збройні сили України не спростовують, але і не підтверджують інформацію про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

В ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші, передає РБК-Україна.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба пересікти таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, коли не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що часто ворог використовує інформацію як зброю і закликала дотримуватися інформаційної тиші.

"Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни і тут досить потужний інформаційний фронт. Всі обов'язково дочекаються добрих новин, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики ISW в останньому звіті заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

На Херсонщині наразі зберігається дуже складна безпекова ситуація. В останні дні інтенсивність російських обстрілів там збільшилася. Раніше також повідомлялося, що окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків.