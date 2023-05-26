Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2A4

Також Україна отримає від Іспанії бойові машини піхоти.

Українські військові проходять навчання на іспанських танках Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну, на військовій базі С

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна передасть Україні чергові танки та партію бойових машин піхоти.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії.

Іспанія передасть Україні ще 4 бойових танки Leopard 2A4 і нову партію машин піхоти TOA M-113.

Роблес також підкреслила значний прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії. Зараз у країні пройшли підготовку близько 1 500 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що перші шість із десяти іспанських танків Leopard для України прибули на борту транспортного судна до Польщі.

А у березні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України в рамках Європейського Союзу.