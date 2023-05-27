Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

Як ідеться в дописі Залужного у соцмережах, цей ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.

"На створення відеоролика авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - зазначає автор допису.

Нагадаємо, днями В Офісі Президента України заявили, що контрнаступ українського війська вже почався. Згодом розвідка поширила інформацію, що росіяни планують зробити імітацію удару по об'єктах Запорізької АЕС, аби звинуватити в обстрілах Україну і таким чином стримати наступ Сил оборони.

Торік у вересні ЗСУ під час Харківського контрнаступу на військовій техніці української армії з'явилися білі рівносторонні хрести.