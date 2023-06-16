Підрив РФ Каховської ГЕС: на відновлення зруйнованого потопом житла уряд виділив 980 млн гривень

На виконання доручення президента Володимира Зеленського Кабінет міністрів розробив механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки для жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок вчиненого Росією підриву Каховської ГЕС.

Про це йдеться у повідомленні уряду.

Зазначається, що компенсаційний механізм буде аналогічний до програми “єВідновлення”. Але, враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки буде відбуватись через органи місцевого самоврядування.

“Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку. Для здійснення цих виплат з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії прямо зараз виділяємо понад 980 млн гривень”, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити реєстр постраждалих громад, який “стане відправною точкою” для виплати людям допомоги. До реєстру вже увійшли майже 200 населених пунктів з населенням 1,4 млн людей. Це громади Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на ранок п’ятниці 16 червня внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 34 населені пункти, з яких 17 – на підконтрольній Україні території. О 8:00 на Дніпрі у створі посту “Херсон” спостерігалося поступове зниження рівня води до 1,37 м.