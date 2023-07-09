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Зеленський провів у Луцьку нараду щодо безпекової ситуації на Волині

Мова йшла про кордон та посилення наших Сил оборони на північному кордоні.

Зеленський провів у Луцьку нараду щодо безпекової ситуації на Волині
Фото: Сайт президента

У луцькому Замку Любарта президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

Про це йдеться на сайті президента.

Мова йшла про кордон та ситуацію у прикордонній Білорусі, посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. 

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Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. 

Окрім того, обговорили стан укриттів, бюджетне забезпечення і робочі місця.

Фото: Сайт президента

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда взяли участь у вшануванні пам'яті усіх жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Трагічних подій на Волині.

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