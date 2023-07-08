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Президент призначив Олексія Півненка командувачем Нацгвардії

Глава держави також нагородив українських військових державними нагородами.

Президент призначив Олексія Півненка командувачем Нацгвардії
Герой України Олександр Півненко
Фото: Укрінформ

Президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії.

Про це заявив президент у Львові після повернення з Туреччини разом із героїчними командирами "Азова", передає Укрінформ.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", – зазначив президент.

Глава держави побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.

Крім того, глава держави нагородив українських військових державними нагородами.

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Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Юрія Лебедя.

У Львіві відбувається молебень, приурочений тому, що Україна вже 500 днів відбиває російську збройну агресію. На молебні присутні також командири "Азову" та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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