На п'ятисотий день повномасштабної війни з Росією Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та "Азовсталь".

Про це президент Володимир Зеленський сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із героїчними командирами, пише Укрінформ.

Фото: Андрій Садовий

"Дорогий український народе, сьогодні 500 днів повномасштабної війни, 500 днів як ми боремося за свободу і незалежність для України, за гідність, за право на життя для всіх наших людей усієї країни. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто б'ється за неї, – нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі" – Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", – заявив Зеленський.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні наших людей.

Фото: Андрій Садовий

Глава держави також висловив вдячність українській команді, яка працює заради повернення українців додому: Андрію Єрмаку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку, Рустему Умерову, всій Службі безпеки України.

У центрі Львова відбувається молебень, приурочений тому, що Україна вже 500 днів відбиває російську збройну агресію. Окрім президента та командирів "Азову" на заході присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.

21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.