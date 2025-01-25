Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч

З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого викрила СБУ. Психіатр-мільйонер планував придбати віллу у Туреччині за €650 тисяч.
Про це інформують джерела LB.ua у правоохоронних органах.
За інформацією джерел, Олег Друзь після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом, планував придбати ще віллу у Туреччині за €650 тисяч.
У 2024 році він двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном. Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.
Відомо, що в Туреччині живе прийомна дочка психіатра, для якої Друзь купив новеньку гібридну Тойоту.
"Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши у склі власну пику", — інформують джерела.
Але це ще не все. Адже Друзь не шкодував грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень.
Як стало відомо, його нинішня дружина Ольга Сєдова — росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син — пасинок Друзя — живе у Києві, але і досі має російський паспорт.
- 21 січня, співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних Сил.
- За матеріалами справи, посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
- 22 січня суд взяв під варту Друзя на 60 днів із можливістю внесення застави 49 млн гривень.