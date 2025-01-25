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Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч

З'явилися нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.

Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Олег Друзь
Фото: Громадське

З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого викрила СБУ. Психіатр-мільйонер планував придбати віллу у Туреччині за €650 тисяч.

Про це інформують джерела LB.ua у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, Олег Друзь після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом, планував придбати ще віллу у Туреччині за €650 тисяч.

Фото: джерела у правоохоронних органах

У 2024 році він двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном. Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Фото: джерела у правоохоронних органах

Відомо, що в Туреччині живе прийомна дочка психіатра, для якої Друзь купив новеньку гібридну Тойоту. 

"Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши у склі власну пику", — інформують джерела. 

Але це ще не все. Адже Друзь не шкодував грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень. 

Фото: джерела у правоохоронних органах

Як стало відомо, його нинішня дружина Ольга Сєдова — росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син — пасинок Друзя — живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Фото: джерела у правоохоронних органах

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