У Єгипті загинули шестеро туристів через аварію підводного човна

Шестеро іноземних туристів загинули у результаті аварії підводного човна в Червоному морі біля Хургади у Єгипті. Імовірно більшість із загиблих – це росіяни.
Як пишуть The Guargian та Euronews, дев'ятеро осіб поранені.
На сайті державної газети Akhbar Al-Youm вказано, що всі загиблі були іноземцями. Бригадам екстреної допомоги вдалося врятувати 29 людей. Усього на борту перебували 45 пасажирів, у тому числі діти.
У посольстві РФ підтвердили смерть чотирьох своїх громадян.
Судно затонуло після того, як вирушило з гавані в районі туристичної набережної в прибережному місті Хургада. Підводний човен прямував до місцевих коралових рифів.
Наразі не було зрозуміло, чи був хтось із членів екіпажу серед постраждалих і що стало причиною аварії.
Хургада – це туристичне місто за 460 кілометрів на південний схід від єгипетської столиці Каїру.
- У листопаді минулого року єгипетське туристичне судно зазнало катастрофи у Червоному морі. Тоді загинули четверо людей, і ще семеро зникли.