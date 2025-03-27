У Єгипті загинули шестеро туристів через аварію підводного човна

Субмарина затонула біля міста Хургада на півдні Єгипту у Червоному морі.

Шестеро іноземних туристів загинули у результаті аварії підводного човна в Червоному морі біля Хургади у Єгипті. Імовірно більшість із загиблих – це росіяни.

Як пишуть The Guargian та Euronews, дев'ятеро осіб поранені.

На сайті державної газети Akhbar Al-Youm вказано, що всі загиблі були іноземцями. Бригадам екстреної допомоги вдалося врятувати 29 людей. Усього на борту перебували 45 пасажирів, у тому числі діти.

У посольстві РФ підтвердили смерть чотирьох своїх громадян.

Судно затонуло після того, як вирушило з гавані в районі туристичної набережної в прибережному місті Хургада. Підводний човен прямував до місцевих коралових рифів.

Наразі не було зрозуміло, чи був хтось із членів екіпажу серед постраждалих і що стало причиною аварії.

Хургада – це туристичне місто за 460 кілометрів на південний схід від єгипетської столиці Каїру.