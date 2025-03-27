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У Єгипті загинули шестеро туристів через аварію підводного човна

Субмарина затонула біля міста Хургада на півдні Єгипту у Червоному морі.

У Єгипті загинули шестеро туристів через аварію підводного човна
Рятувальна операція у Єгипті, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Шестеро іноземних туристів загинули у результаті аварії підводного човна в Червоному морі біля Хургади у Єгипті. Імовірно більшість із загиблих – це росіяни.

Як пишуть The Guargian та Euronews, дев'ятеро осіб поранені. 

На сайті державної газети Akhbar Al-Youm вказано, що всі загиблі були іноземцями. Бригадам екстреної допомоги вдалося врятувати 29 людей. Усього на борту перебували 45 пасажирів, у тому числі діти. 

У посольстві РФ підтвердили смерть чотирьох своїх громадян. 

Судно затонуло після того, як вирушило з гавані в районі туристичної набережної в прибережному місті Хургада. Підводний човен прямував до місцевих коралових рифів. 

Наразі не було зрозуміло, чи був хтось із членів екіпажу серед постраждалих і що стало причиною аварії.

Хургада – це туристичне місто за 460 кілометрів на південний схід від єгипетської столиці Каїру.

  • У листопаді минулого року єгипетське туристичне судно зазнало катастрофи у Червоному морі. Тоді загинули четверо людей, і ще семеро зникли. 
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