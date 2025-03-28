Король Чарльз потрапив до госпіталю через побічний ефект лікування від раку

У четвер король Великої Британії Чарльз ІІІ був змушений звернутися за допомогою лікарів через невелике ускладнення, пов'язане з лікуванням онкологічного захворювання.

Як пише Reuters, Букінгемський палац оприлюднив інформацію, що монарх зранку проходив заплановані заходи щодо боротьби з раком, внаслідок чого відчув тимчасові побічні ефекти. Стан Чарльза вимагав спостереження медиків у госпіталі.

Пізніше король повернувся до своєї вестмінстерської резиденції Клеренс-Хаус. За порадою лікарів, усі заходи за його участі до кінця робочого тижня було скасовано чи перенесено. Чарльз "попросив вибачення у тих, кому в результаті зміни його графіку було завдано незручностей чи розчарування".