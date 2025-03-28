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Король Чарльз потрапив до госпіталю через побічний ефект лікування від раку

Букінгемський палац заспокоїв, що проблема була незначною.

Король Чарльз потрапив до госпіталю через побічний ефект лікування від раку
Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

У четвер король Великої Британії Чарльз ІІІ був змушений звернутися за допомогою лікарів через невелике ускладнення, пов'язане з лікуванням онкологічного захворювання.

Як пише Reuters, Букінгемський палац оприлюднив інформацію, що монарх зранку проходив заплановані заходи щодо боротьби з раком, внаслідок чого відчув тимчасові побічні ефекти. Стан Чарльза вимагав спостереження медиків у госпіталі. 

Пізніше король повернувся до своєї вестмінстерської резиденції Клеренс-Хаус. За порадою лікарів, усі заходи за його участі до кінця робочого тижня було скасовано чи перенесено. Чарльз "попросив вибачення у тих, кому в результаті зміни його графіку було завдано незручностей чи розчарування". 

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